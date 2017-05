Emilia Romagna, le imprese dell’area pelle diminuiscono: nel primo trimestre 2017 sono il 3,5% in meno

Il sistema moda dell’Emilia Romagna, che conta circa 7.000 imprese, apre i primi tre mesi del 2017 in flessione. Secondo i dati di Unioncamere Emilia Romagna calano infatti le imprese sui tre fonti del comparto regionale: calzature e pelletteria, abbigliamento, industria tessile. Il contraccolpo più grande arriva dalle aziende che producono articoli in pelle che registrano un -3,5% delle imprese (sono 918 in tutto), con una diminuzione in particolare delle società di persone (-8,2%) e ditte individuali (-3,8%). Altrettanto significativo il calo nel tessile -3%, dovuto in particolare a un calo delle società di persone -6,3%. Più contenuta la diminuzione nel settore abbigliamento, che rappresenta il grosso delle imprese regionali del sistema moda (4770 complessive), che mette a segno uno -0,5%. (ff)