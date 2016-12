L’Onda di Hokusai sulla pelle al vegetale (italiana). Genten la stampa su giacche e borse

Riportare grandi dipinti sulla pelle, sposando così l’incontro di due culture, quella italiana artigianale e quella giapponese, nel rispetto della natura e dell’ambiente. È questo l’obiettivo di Soetsu, collezione di abbigliamento donna e accessori ispirata alle opere dell’artista giapponese Katsushika Hokusai, prodotta interamente in pelle italiana conciata al vegetale con colori naturali e lavorata a mano da artigiani giapponesi. La linea, distribuita sotto l’insegna del brand Genten e presentata ieri a Firenze, celebra la xilografia “La grande onda di Kanagawa” e altri capolavori dell’artista giapponese. I dipinti sono stampati su casacche in camoscio, gilet di pelle intrecciata a mano e pantaloni, ma anche su cappelli, borse e su alcuni oggetti per la casa. L’utilizzo delle immagini delle opere di Katsushika Hokusai sono state concesse a Genten dall’Hokusai Museum di Tokyo grazie a una collaborazione attiva da tempo. Il cuore del progetto riguarda l’utilizzo di pelle naturale, che cambia nel tempo, invecchia, diventa preziosa. Su questo concetto si basa la filosofia di Genten che nel 2015 ha avviato una collaborazione con Japan Leather Promotion Committee per produrre collezioni nel rispetto della natura e dell’ambiente. La collezione Soetsu sarà in vendita in esclusiva nella boutique Genten di Firenze a partire da aprile 2017.