Accessori, Authentic Brands acquisisce il 51% di Frye: il big da 5 miliardi di dollari di vendite si espande ancora

Per 100 milioni di dollari, la holding USA Authentic Brands Group, di proprietà dal fondo Lion Capital, ha acquisito il 51% del capitale di Frye, azienda di proprietà della Global Brands Group, a sua volta detenuta dal gigante cinese Li & Fung. L’acquisizione pone per la prima volta come soci Authentic Brands Group e Global Brands, che hanno spesso collaborato, ma mai erano stati azionisti della stessa società. Frye, le cui origini risalgono al 1863, faceva parte del portafoglio di Global Brands Group dal 2014 ed è specializzata nella produzione di calzature uomo, donna e bambino, pelletteria e accessori. I suoi prodotti sono distribuiti in catene di negozi tra le quali Nordstrom, Dillard e Bloomingdale oltre ai 13 punti vendita gestiti dall’azienda negli Usa. Dopo aver acquisito il brand Aéropostale nel settembre 2016 e Greg Norman all’inizio di quest’anno, l’acquisizione porta Authentic Brands Group ad ampliare ulteriormente il proprio portafoglio brand che genera ogni anno vendite retail per circa 5 miliardi di dollari. (mv)