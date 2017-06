Arriva il trend delle “guitar strap”. Da Fendi a Carpisa la tracolla della borsa diventa la protagonista

Come rinnovare gli accessori e personalizzarli senza dover ogni volta comprarne di nuovi? Fendi, che dopo la moda dei charm, ha intuito l’enorme potenziale degli accessori intercambiabili lanciando il trend delle cosiddette “guitar strap”, tracolle ultra decorate da cambiare a piacimento sulle borse. La charm mania ha già contagiato quasi tutte le griffe. Burberry, Hermès, Gucci, Coach, Furla, Givenchy: tutte le maison si sono sbizzarrite nella creazione di piccoli personaggi o animaletti di ogni forma, realizzati in pelliccia colorata e pellami pregiati da applicare ai manici. Ora fanno un salto in avanti e passano alla cinghia della borsa che diventa protagonista nelle varianti più ricercate. In pelle ricamata, stampata ricoperta di boccioli, dipinta a mano, arricchita da borchie, fiori o disegni. Le combinazioni sono infinite. Si parte dai modelli UDAMA by Carpisa per raggiungere i 1.000 euro delle applicazioni handmade di Valentino Garavani che propone tracolle in versione rock, in pelle ricoperte di microborchie, ma anche folk in tessuti etnici o floreali. Nelle borse di Azzurra Gronchi le “guitar strap” sono in pelle stampata pitone costellata da borchiette geometriche colorate e diventano simpatiche cinture da indossare (mvg).