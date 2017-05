Confindustria Fermo, Sara Santori alla guida degli Accessoristi: nel programma fiere, formazione e internazionalizzazione

Sara Santori (conceria Nuvolari di Monte Urano, nella foto), è la nuova presidente della sezione Accessoristi in seno a Confindustria Fermo. Santori, che resterà in carica fino al 2019 (e potrà essere rieletta per un altro biennio) prende il posto di Michela Catalini della Da.Mi. di Sant’Elpidio a Mare. La sezione riunisce circa 50 aziende del settore ed è la più grande della locale Confindustria dopo quella calzaturiera guidata da Enrico Ciccola (Romit). “Lunga e articolata la discussione sulle fiere in programma, sul come potenziarle e renderle ancora più a misura di azienda. Ma non solo, visto che con Fulvia Bacchi (Gruppo Lineapelle) si è parlato di internazionalizzazione e formazione, due aspetti cruciali per il settore” è stato il commento della neopresidente Santori. (mv)