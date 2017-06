Mephisto rilancia sulla pelletteria con borse in vitello lavorate a mano

La francese Mephisto punta sulle borse e amplia la sua collezione. Il gruppo con sede a Sarrebourg, che nel 2015 ha compiuto 50 anni, presente in 90 Paesi con 18.000 punti vendita e 900 Mephisto-Shops e che impiega circa 2.800 persone in tutto il mondo, tra cui 700 in Francia, ha presentato una collezione molto più ricca delle precedenti con shopping bag, tracolla, clutch e zaini in vari modelli e dimensioni. L’azienda sottolinea come ogni modello venga lavorato a mano in pelle di vitello di qualità, con grana o liscia, per enfatizzare la qualità estetica e la pulizia dei modelli. I prezzi al dettaglio vanno da 140 a 270 euro. Nel 2003 l’azienda francese, che non rivela il proprio fatturato, ha presentato la prima collezione prêt-à-porter facendo diventare Mephisto un brand di lifestyle. (mv)