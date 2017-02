Popstar che ascolti, scarpe e borse che trovi: anche Katy Perry e Céline Dion si lanciano nell’accessorio

La popstar che disegna una linea di calzature è ormai un classico. Ultime del lungo elenco: Katy Perry (nella foto) in primavera e Céline Dion in autunno. Katy Perry, dopo aver visitato diversi calzaturifici toscani e marchigiani, si appresta a lanciare la sua collezione di calzature a prezzi accessibili (tra 55 e 280 euro gli stivali), in vendita da Macy’s, Lord & Taylor, Zappos e su Amazon. La collezione “Katy Perry Footwear”, realizzata e distribuita in partnership con Global Brands Group, comprende scarpe con i tacchi, sneaker, sandali e stivali. Céline Dion, invece, sta collaborando con Bugatti Group per lanciare la prima linea di borse, valigie e accessori nel mese di settembre. Céline Dion Collection, che sarà svelata durante Project Womens, fiera semestrale in calendario a Las Vegas il 21 febbraio, dispone di oltre 200 pezzi, tra cui set di valigie, piccola pelletteria e borse che spaziano dall’accessibile fino al lusso. (mv)