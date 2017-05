Gli strumenti per la sostenibilità funzionano: seminario ad Arzignano il 13 giugno

Conceria Dani parlerà di stakeholder engagement. Conceria Laba presenterà il bilancio di sostenibilità. Corichem illustrerà il Life Cycle Assessment di un suo nuovo ausiliario chimico. Il calzaturificio Aku porterà la propria esperienza nella comunicazione ambientale nell’ambito della calzatura. Alle quattro imprese, infine, si affianca Acque del Chiampo, che illustrerà i risultati della propria LCA condotta nell’ambito del progetto greenLIFE. Le testimonianze delle quattro aziende sono utili, anche ma non solo, per dimostrare che certi strumenti per la gestione sostenibile delle aziende non sono adatti solo alle multinazionali. Anzi. È il programma del seminario finale del progetto “Tecniche di sostenibilità ambientale lungo la filiera della pelle“, finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, che si terrà il 13 giugno presso la sede di Acque del Chiampo (Arzignano, Vicenza). L’incontro, cui partecipa anche LA Regione, sarà preceduto da interventi di Deloitte ed Aequilibra sulle caratteristiche essenziali delle metodologie applicate alle aziende.