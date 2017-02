Medio Chiampo: “Cumar e Riviera possono riprendere l’attività. Piano industriale presentato” . Sulla multa (pagata al 20%) si tratta

“Siamo soddisfatti dell’esito della vicenda che ci permette di raggiungere l’obiettivo comune di preservare le due attività produttive, purché all’interno di una corretta gestione aziendale e ambientale e della tutela dell’interesse collettivo”. Così dichiara il presidente di Medio Chiampo, Giuseppe Castaman (nel riquadro) annunciando la chiusura, per ora, della vicenda legata alla revoca dell’autorizzazione allo scarico per le due concerie terziste, Riviera di Zermeghedo e Cumar di Montorso Vicentino, sorprese, dopo una lunga indagine, a scaricare volumi anomali (per quantità e carico inquinante) nella rete dell’impianto di gestione idrica di Montebello. “Come era stato richiesto da Medio Chiampo – scrive il depuratore in un comunicato -, entrambe le aziende hanno infatti presentato un piano industriale a salvaguardia dello scarico che è stato già approvato dall’ente gestore in sede di CDA”. Nel dettaglio, “per la conceria Riviera il piano prevede una forte riduzione dell’attività preesistente, mentre per la conceria Cumar si tratta di una trasformazione dell’attività, ovvero dell’eliminazione delle lavorazioni legate alla fase di calcinaio e del mantenimento della sola fase di tintura”. Le aziende, dice Medio Chiampo, “hanno inoltre già dato avvio alla realizzazione delle prescrizioni tecniche relative all’impiantistica e al sistema di controlli che i tecnici di Medio Chiampo spa dovranno certificare. La ripresa delle lavorazioni sarà progressiva e si arriverà al 100% dell’autorizzazione allo scarico proporzionalmente alla messa in atto delle prescrizioni tecniche”. Si tratta, invece, sulla multa, che in totale ammontava a 1,55 milioni di euro: “Per quanto riguarda le sanzioni amministrative e il recupero dei costi aggiuntivi per la depurazione, entrambe le aziende hanno già hanno versato il 20 % di quanto fissato. Per la parte restante è in corso una trattativa con i rispettivi legali che Medio Chiampo valuterà nelle prossime settimane”.