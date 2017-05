REACh e flussi informativi: AICC dà appuntamento il 25 maggio a Santa Croce per parlare di chimica e regolamenti europei

Un pomeriggio per il REACh. È tutto dedicato al regolamento europeo per le sostanze chimiche l’evento promosso a Santa Croce sull’Arno (presso la sede PoTeCo) dall’Associazione Italiana Chimici del Cuoio. Appuntamento giovedì 25 maggio, dalle ore 17:00 alle 20:00, con la dottoressa Paola Ulivi, esperta in materia. L’iscrizione (gratuita, ma obbligatoria) va effettuata entro il 24 maggio. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Chimici della Toscana: per gli iscritti all’Albo, la partecipazione vale 3 crediti formativi.