SCOPRI

I CONTENUTI

DELL’ULTIMO

NUMERO



Se sei già abbonato, esegui il login adesso

Username Password Antispam 1 Antispam 2 Antispam 3 password dimenticata? Username Torna al login

scarica la versione demo

visualizza la versione demo

COVER STORY | FINCHE’ L’AUTO VA

GLI ALTRI SERVIZI

Big degli interni fanno numeri da capogiro, investono in stabilimenti produttivi e, soprattutto, in innovazione. Sono una metafora dell’industria 4 ruote, in corsa verso il futuro. Che, però, deve saper interpretare.Il 2016 è un anno da record. Europa, Cina e Asia tirano le vendite e le case automobilistiche del premium ne approfittano. Mercedes scavalca BMW. La vera insidia: gli scandali. Follie di pelle.La domanda di pelle per automotive cresce. Lo farà per i prossimi 5 anni. Ma ci sono alcune note stonate. Dieselgate lascia meno soldi in tasca ai costruttori. Non è facile reperire materia prima. E Trump fa i capricci.Mosca sembra migliorare (“I negozi hanno venduto rimanenze di magazzino”), ma premia un numero minore di player. “Non tutte le colpe sono della politica”, che ha, comunque, grandi responsabilità. Tante (e spesso contraddittorie) le opinioni.+8% i visitatori accorsi alla 33ª edizione della preview USA (estivo 2018) di Lineapelle. Dai grandi gruppi alle start up, grande attenzione al prezzo, ma anche ricerca di “altissime garanzie qualitative”, servizio compreso. Prossima edizione: 18/19 luglio. Un seminario affornta e spiega la sosteniblità della pelle italiana e presenta l’esigenza di trovare un nuovo paradigma di filiera.New York Fashion Week: Men’s, svolta dal 30 gennaio al 2 febbraio, ha chiuso in bellezza il ciclo internazionale delle sfilate maschili per l’inverno 2017/2018. Ecco i 5 trend più leather oriented visti in passerella.A FFANY la scarpa USA conferma di essere “made in Italy addicted”. Ma a una precisa condizione: ottenere listini (su materiali e confezione) che gli permettano di proporre “prezzi corretti” al consumatore.Una parlamentare riesuma una dura storia di cuoio. Gli estensori ne fanno un convegno a Firenze: non ci va nessuno. L’area pelle reagisce compatta. UNIC mette i puntini sulle “i”.Cinque domande a Gustavo Quijano (direttore Cotance). Trump e Brexit non hanno interesse a rovinare i rapporti con la pelle UE. Con Mosca e Tokyo, invece, le relazioni sono complesse. Mentre il dumping fa concorrenza sleale, a Bruxelles il compito di trovare regole e metodi condivisi.Lo Standard&Poor Global Luxury Index* è ai massimi da 14 mesi. Il 31 gennaio ha raggiunto quota 2046,12.

Il caso della settimana – Pechino e la green economy

Agenda Fieristica

Attualità – Solofra, per i furbetti dello sversamento sono guai | Thema System, celebrazioni e nuovi progetti

Numbers – Dalle scarpe alle pelli, Pechino vede nero (infografica)

Ipse dixit – Made in Italy? Non c’è gioco di squadra

Pop Up – Chiodo in pelle per le prove di Thriller

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria del 5 febbraio 1981

Punto di domanda – Più spazio, per chi?

Export USA – Il wet-blue crolla

Tra le righe – La Russia vorrebbe emanciparsi, ma ha ancora bisogno di noi

Ricerca e dintorni – Estrarrela cheratina dal pelo. Sì, però…