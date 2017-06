Arredamento: per Natuzzi “primo trimestre deludente”, ricavi giù del 4%. Ma il retail funziona

I ricavi consolidati calano del 4%, attestandosi a 115,9 milioni di euro. Il core business (sofà, letti, arredi) registra una performance in linea: -4,3%, per un giro d’affari pari a 109,1 milioni. Un po’ meglio se la cava il brand ammiraglio, Natuzzi, che con 81 milioni di euro galleggia sulla soglia della stabilità: -0,5%. “Il primo trimestre 2017 è stato deludente, ma non ci lasciamo scoraggiare”, commenta il ceo Pasquale Natuzzi (nella foto) con un comunicato ufficiale a proposito dei risultati del gruppo che guida. Le note liete per la società pugliese vengono dal retail diretto: previste 8 nuove aperture entro la fine del 2017. Pur in un contesto di debolezza mondiale del mercato, Natuzzi comunica di non prendere in considerazione abbassamenti dei prezzi. “I risultati di aprile ci portano a credere che siamo prossimi a un’inversione di tendenza – conclude Natuzzi –: predichiamo cauto ottimismo”.