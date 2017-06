Imbottito, buone nuove sul mercato USA da Showtime, fiera della fornitura di High Point: “C’è voglia di fare”

Segnali positivi. Presto per dire se rappresentino l’effettiva porta per una buona performance di mercato, ma quanto meno spia di un ritrovato entusiasmo del mercato statunitense. Si è chiusa l’ultima edizione di Showtime (High Point, North Carolina, 4-7 giugno), fiera semestrale della fornitura per la filiera dell’arredo. “Sono soddisfatto della partecipazione – racconta Mirko Cara di Kara Group –. Gli USA sono una piazza difficile da interpretare. Sono come una fisarmonica: quando sono in fase di ottimismo, si aprono velocemente. Ad High Point si sono visti voglia di fare ed entusiasmo. Non solo in fiera, anche in strada e nei ristoranti”. Segnali confortanti sono arrivati anche dalla fiera Interzum di Colonia. Ve ne parleremo sul numero 22 de LaConceria, in distribuzione da mercoledì 14 giugno.