Anche Adient partecipa alla festa dell’automotive: nel trimestre la divisione Seating cresce del 18%, quella Interiors del 3%

Il giro d’affari complessivo è in leggero calo (-1%) rispetto a un anno fa, con un arretramento da 4,29 a 4,21 miliardi di dollari di fatturato. Ma i risultati delle vendite delle due principali divisioni sono in crescita: esplosiva quella del comparto Seating (+18%), che ha superato i 2 miliardi di euro di business, più contenuta (+3%) quella degli Interiors, anche questa al di sopra dei 2 miliardi. I risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale permettono comunque ad Adient, big della componentistica auto, di guardare con fiducia al proseguo delle attività. “Il primo semestre molto forte ci permette di alzare le previsioni circa i guadagni nell’annualità”, commenta con una nota il vicepresidente esecutivo della società, Jeffrey Stafeil. Adient, inoltre, ha confermato il programma per aprire in Cina un impianto da 90.000 metri quadri.