Automotive a 100 all’ora: Lear accelera l’acquisizione di Antolin. Gli interni spagnoli passano al gigante USA per 286 milioni di euro

Una “dote” di 12 stabilimenti manifatturieri, 2 centri tecnologici, 2.000 dipendenti per un giro d’affari da 300 milioni di euro. La porta con sé Grupo Antolin, player spagnolo della fornitura di sedili per case automobilistiche, la cui acquisizione da parte di Lear, uno dei giganti globalizzati dell’automotive, è stata finalizzata in anticipo sui tempi previsti. Il passaggio di proprietà, chiuso a 286 milioni di dollari, è stato infatti portato a termine nei giorni scorsi, con una forte accelerazione rispetto a quanto annunciato lo scorso febbraio (tra giugno e luglio). “Grupo Antolin – commenta Matt Simoncini, CEO di Lear – rappresenta un’operazione di alto livello per Lear, in linea con la strategia di investire nel nostro core business, offrendo ai nostri clienti un’ulteriore upgrading qualitativo”. Grupo Antolin, infatti, “è noto – conclude Simoncini – per la qualità e la soddisfazione dei suoi clienti e possiede un solido posizionamento di mercato in Europa”.