Automotive, la Macedonia nei programmi di Adient: 20 milioni per raddoppiare lo stabilimento

Continua la corsa degli interni in pelle. Adient, specialista nella lavorazione di selleria, ha annunciato il potenziamento della divisione produttiva in Macedonia, dov’era già presente e dove anche l’altro colosso del settore, Lear, ha messo radici (ultima inaugurazione: novembre 2016). Adient, nei pressi di Strumica, dove ha investito 20 milioni di euro, trasferirà i 750 dipendenti di una struttura produttiva vicina, allestita in attesa che quella nuova sia pronta. La deadline è prevista per la fine di quest’anno. Inizialmente sono previste ulteriori 750 assunzioni, a cui, progressivamente, se ne dovrebbero aggiungere altre 1200.