Bugatti Chiron: 1.800 pezzi assemblati a mano (in 6 mesi), sedili in 31 varianti di pellame per viaggiare a 420 Km/h

La più veloce ed esclusiva auto realizzata al mondo, la super sportiva Bugatti Chiron è composta da 1.800 pezzi assemblati rigorosamente a mano. Costo? 2 milioni di euro. Ogni cliente può scegliere tra 31 varianti di pellame per i sedili, 30 cuciture, 18 tessuti per i tappeti interni, 11 colori per le cinture di sicurezza. 8 le possibili varianti di fibra di carbonio da scegliere con ben 23 abbinamenti al colore carrozzeria. Ogni singolo colore della carrozzeria può esser scelto per realizzare borse personalizzate o ricami su poggiatesta e console centrale. Mediamente occorrono circa sei mesi dall’inizio della produzione di una vettura alla consegna al cliente. La fabbrica di Molsheim, in Francia, dove la Bugatti Chiron viene realizzata, è un piccolo atelier, dove si possono osservare gli artigiani all’opera. La Chiron raccoglie l’eredità della Veyron, la prima sportiva stradale di serie a superare la velocità massima di 400 km/h, arrivando 420 km/h e prestazioni straordinarie. Attualmente sono 12 gli esemplari in lavorazione. L’obiettivo di Bugatti è di costruire entro la fine del 2017 circa 70 esemplari.