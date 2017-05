La strana coppia piemontese. Concessionaria auto e laboratorio artigiano uniscono le forze: nasce un’esclusiva collezione di pelletteria

Una concessionaria di auto e un laboratorio artigianale diventano “amici per la pelle”. Insieme hanno dato vita a una collezione di zaini e monospalla in pelle. Siamo in Piemonte. Autocrocetta, fondata nel 1987, è una concessionaria BMW nel centro storico di Torino. Tannerie si trova a Rivarolo Canavese da 3 anni e mezzo ed è un laboratorio artigianale di pelletteria nato dall’idea di Andrea Porcelli e Carlo Testa. La cura dei dettagli e l’amore per la pelle ha unito queste due realtà per una collezione in cui ogni prodotto è un esempio di artigianalità che non conosce serialità. I pellami provengono esclusivamente da concerie italiane e vengono tagliati, trattati, cuciti ed assemblati in una collezione declinata in infinite combinazioni. (mv)