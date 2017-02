L’automotive corre, i big degli interni pure: Lear acquisisce Grupo Antolin, Adient lancia l’unità per i sedili premium per Suv

La trattativa sarà completata entro la prossima estate. Ma Lear Corporation, colosso statunitense degli interni auto, ha annunciato l’acquisto di Grupo Antolin, fornitrice di sedili per case automobilistiche. La società spagnola porta in dote 12 stabilimenti manifatturieri, 2 centri tecnologici, 2.000 dipendenti e un giro d’affari da 300 milioni di euro. Nel portafogli clienti compaiono Volkswagen, Peugeot e Nissan. L’accordo per l’acquisizione sarebbe stato trovato per una cifra di 286 milioni di euro. I competitor non rimangono con le mani in mano. Adient, società nata da una costola del gruppo Johnson Control, ha lanciato una nuova business unit, Recaro Performance Seating, che si propone come fornitrice di sedute premium per Suv e Pickup. La congiuntura permette scommesse, d’altronde: il primo trimestre da società autonoma di Adient si conclude con profitti in crescita dell’8,7% (149 milioni di dollari) e margini operativi su del 5,8%.