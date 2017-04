Per Lear il primo trimestre (vendite a +7%) giustifica aspettative per un 2017 da record: “Mai così ottimisti per il futuro”

Le vendite (5 miliardi di dollari) sono in crescita del 7% su base annua. Gli incassi netti (305,8 milioni) fanno di meglio, con una performance del +23%, mentre l’utile rettificato per azione è più alto del 26% rispetto a quello relativo allo stesso periodo del 2016. I dati finanziari del primo trimestre di Lear, gigante degli interni e dei sistemi elettronici per l’auto, fanno dire al ceo, Matt Simoncini, che l’azienda “compie il 100 anniversario della fondazione in una posizione di forza mai vissuta in precedenza. Non sono mai stato così ottimista per il futuro”. In particolar modo, aggiunge in una nota, “vediamo risultati finanziari sorprendenti e crescita sul mercato azionario in entrambi i segmenti di prodotto”. Il periodo gennaio-marzo giustifica un outlook ottimistico sull’intero anno, quindi. Lear prevede di chiudere il 2017 con vendite per circa 19,5 miliardi, con un utile netto di 1,1 miliardi.