Pelle in mostra al Salone dell’auto di Torino: la Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001

La pelle bianca della Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001 brilla sotto il sole di Torino. L’automobile per collezionisti realizzata dalla Up Design di Umberto Palermo è uno dei pezzi iconici esposti al Salone dell’auto Parco Valentino, il salone automobilistico all’aperto più famoso d’Europa, giunto alla sua terza edizione. All’ombra della Mole le case automobilistiche espongono le proprie novità commerciali mentre carrozzieri e centri stile rivelano la propria idea di futuro con i prototipi e le concept car. Tra questi spicca la due posti Mole Automobiles by Up Design, nata grazie alla collaborazione tra più partner: Foglizzo per il pellame, Aras per la sellatura, Dsd Modelli per la realizzazione e poi Pirelli per gli pneumatici, Fondmetal per i cerchioni e Mecaprom per la parte tecnico-ingegneristica. Questa, come tutte le altre auto presenti alla rassegna piemontese, è esposta in stand completamente coperti ma aperti lungo i lati, in modo che possa godere anch’essa del panorama offerto dal Parco Valentino, dove la manifestazione si è aperta mercoledì e si concluderà domenica.