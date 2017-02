Rolls-Royce si cresce in casa gli artigiani della pelle: ecco il bando per 20 apprendistati in azienda

Quattro anni di durata, per un corso che permette di coniugare formazione superiore e apprendistato in azienda. Obiettivo: formare i (giovani) professionisti dell’industria dell’auto di lusso. Sono le caratteristiche del programma per il 2017 per i tirocini varato dalla casa britannica Rolls-Royce (gruppo BMW) per il numero record (il più alto da quando nel 2006 è stato varato il progetto) di 20 studenti. La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 13 marzo. Gli interessati, età compresa tra i 16 e i 24 anni, possono candidarsi all’indirizzo www.rolls-roycemotorcars.com/careers. Per i selezionati i corsi, che si terranno nell’impianto di Goodwood (Inghilterra) iniziano ad agosto 2017. Gli studenti apprenderanno dai team di artigiani di Rolls-Royce la lavorazione della pelle, dei materiali lignei e della vernice, oltre che le parti ingegneristiche e di assemblaggio della costruzione di un’autovettura.