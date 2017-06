Brasile, JBS perde pezzi: in vendita Moy Park e Five Rivers Cattle Feeding

La società irlandese Moy Park, leader con i suoi 9.000 dipendenti nella produzione di carne avicola: soddisfa da sola il 25% della domanda europea. E poi la Five Rivers Cattle Feeding, azienda statunitense con sedi in Colorado, Kansas, Oklahoma, Texas, Arizona e Idaho e capacità di alloggio per 980.000 bovini. Sono due dei tasselli dell’impero JBS finiti sul mercato. La multinazionale brasiliana della carne nei guai per lo scandalo Lava Jato, svela ulteriori dettagli del suo piano di vendite da 1,5-2 miliardi di euro. Il gruppo dei fratelli Batista, dopo aver già venduto le società sussidiarie in Paraguay, Uruguay e Brasile e annunciato la dismissione della società agro-alimentare Vigor, ha fatto saper di voler cedere gli asset non strategici per il suo business per far fronte alla situazione debitoria.