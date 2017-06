Brasile, si fa avanti un acquirente per Alpargatas (e ce ne sarebbe uno pure per JBS)

L’indiscrezione ha appena fatto in tempo a circolare, che i diretti interessati l’hanno smentita. Da Mubadala Developement, fondo sovrano di Abu Dhabi che già (come sottolinea Reuters) è impegnato in un tentativo di penetrazione nel mercato brasiliano, hanno negato di essere interessati ha organizzare una cordata per rilevare il 42% di JBS, multinazionale brasiliana della carne. Vedremo se questa smentita è definitiva, oppure no. Alla notizia fa da contraltare un altro retroscena: pare, riporta la stampa internazionale, che i fondi Cambuhy e GP sarebbero interessati a rilevare l’86% di Alpargatas, gruppo calzaturiero che JBS ha di recente messo in vendita. Dal momento che non c’è due senza tre, ecco il terzo rumor sulle strategie della multinazionale dei fratelli Batista (implicati nello scandalo Lava Jato): secondo la stampa USA, sarebbe prossima l’inaugurazione del primo store della nuova catena retail di carni surgelate e generi alimentari che JBS vuole lanciare in Canada, USA e Messico.