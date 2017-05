Il nome del brand sembra tedesco, quello del gruppo italiano: Schutz, scarpe 100% brasiliane, per crescere punta sull’Europa

In Italia conta 300 punti vendita in diversi multibrand come Deliberti e La Rinascente: parliamo di Schutz, marchio che fa parte di Arezzo & Co., società leader nella produzione e distribuzione di calzature, borse e accessori al 100% made in Brasile. Nel nostro Paese il brand ha aumentato il turnover del 20% con una stima di crescita di 6 milioni di euro entro il 2018; ma è sul resto d’Europa che il marchio sta puntando per espandersi. L’azienda ha infatti comunicato che rafforzerà la propria presenza nei mercati di Germania, Belgio e Olanda, puntando ad arrivare a 100 punti vendita entro il 2017. Il 2018 sarà invece dedicato alla Francia con l’apertura di uno showroom e l’implementazione di una rete di agenti di vendita. Il primo punto vendita monobrand di Schutz è stato aperto nel 2006 e il primo flagship internazionale nel 2012 in Madison Avenue a New York, cui ha fatto seguito l’inaugurazione di un secondo flagship statunitense, nel 2016 a Los Angeles. Nel 2016 la capofila Arezzo & Co. ha superato per la prima volta la soglia degli 11 milioni di paia di scarpe e del milione di borse vendute con ricavi lordi pari a circa 425 milioni di euro ed un incremento dell’8,3% rispetto all’anno precedente. (mc)