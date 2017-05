Scarpa brasiliana: il gigante Alpargatas giù del 18,7%. Illusoria la crescita degli utili e addio a Timberland

Calano le vendite, ma schizzano gli utili. Il gigante calzaturiero brasiliano Alpargatas ha chiuso il primo trimestre 2017 con un calo delle vendite del 18,7% a quota 230,6 milioni di euro ma, nonostante questo pesante arretramento, ha registrato un’impennata nell’utile netto del 62%: 51,3 milioni di euro. In crescita anche il margine operativo lordo (EBITDA) a 70,8 milioni di euro, il 31% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tutto ciò, però, è dovuto a utili “fiscali” generati dallo storno degli accantonamenti e crediti d’imposta in Brasile e Argentina. Le vendite sono diminuite sia in Brasile (-16,8%) che in Argentina (-22,10%), i primi due mercati di riferimento del gruppo. Al 31 marzo 2017, Alpargatas contava 706 punti vendita (588 sono insegne Havaianas), di cui 573 in franchising e il resto di proprietà. L’azienda gestisce anche 30 outlet. Alpargatas ha deciso di interrompere dal 2017 la rappresentanza di Timberland in Brasile. (mv)