100 anni di pelle per il Museo di Offenbach. Nel 2017 previste mostre interattive per scoprire “il piacere del cuoio”

Ad Offenbach (Germania) fervono i preparativi per il centenario del Museo della Pelle, in calendario l’anno prossimo. Il museo è stato fondato nel 1917 da Hugo Eberhardt a Offenbach am Main. Fu concepito come una collezione di pezzi storici e oggi ospita oltre 30mila oggetti provenienti da tutte le culture ed epoche. Il museo tedesco è l’unico al mondo dedicato esclusivamente alla pelle e ai suoi prodotti ed è molto visitato a tal punto che, a causa delle richieste, l’attuale esposizione (nella foto) dal titolo “Pelle – Compagna per tutta la vita” è stata prorogata fino al prossimo 26 febbraio. Per il suo centenario, il museo ospiterà due mostre. La prima, dal 17 marzo al 22 ottobre: “Linking Leather”, all’interno della quale, grazie a installazioni interattive, i visitatori potranno vivere un’esperienza sensoriale per conoscere il cuoio, percepire i diversi tipi di pellame, le tecniche decorative e i processi di concia. Ancora da definire la data del secondo allestimento, centrato su alcuni pezzi rari conservati nel magazzino del museo e mai esposti al pubblico. (mv)