Bottega Veneta torna a crescere grazie alle scarpe (soprattutto Donna): nel primo trimestre ricavi su del 4,7%

Bottega Veneta rialza la testa. Nel primo trimestre del 2017, in scia con gli eccellenti risultati del gruppo Kering e di quelli strepitosi di Gucci, il brand guidato dal ceo Claus-Dietrich Lars ha visto i propri ricavi aumentare del 4,7% su base annua, attestandosi a quota 280 milioni di euro. Le vendite sono salite soprattutto in Europa Occidentale (+14%), dove in Francia e Regno Unito turisti e pubblico locale hanno premuto sull’acceleratore della spesa. Movimenti interessanti sono avvenuti anche in Asia-Pacifico (+6%), con buone performance della Cina continentale, di Hong Kong e Macao. Male, invece, i risultati di Bottega Veneta in Giappone (-6%) e Nord America (-8%) dove, secondo una nota del gruppo Kering, le condizioni si stanno comunque facendo più favorevoli. Il trend positivo è stato determinato in prevalenza dalla risposta del pubblico, tradizionale e di recente acquisizione, alle nuove collezioni, e dalla vendita di calzature, soprattutto da donna. Per il futuro il brand punta di contenere la scontistica e di lavorare sul posizionamento verso l’alto del brand.