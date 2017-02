Dalla Russia con furore: il retailer Rendez-Vous userebbe uno stabile Paciotti nelle Marche come centro logistico per l’Europa

Rendez-Vous, 67 negozi di scarpe e accessori in 24 città della Russia, investe nelle Marche. La catena multimarca specializzata su calzature di fascia alta e medio/alta, con oltre 60 marchi in portafoglio e migliaia di modelli a disposizione, starebbe utilizzando lo stabile “Cesare Paciotti” di Civitanova Marche come polo logistico per l’Europa. Una scelta motivata dal fatto che Rendez-Vous acquisterebbe nel distretto calzaturiero marchigiano circa il 60% del proprio fabbisogno. Tra i brand nel suo portafoglio troviamo infatti Nero Giardini, Loriblu, Giovanni Fabiani, Officine Creative, Dino Bigioni e tanti altri. La conferma arriva da diversi calzaturieri locali e dai mezzi Rendez-Vous avvistati nei pressi del capannone civitanovese. Un investimento importante per la zona marchigiana e che rafforza il rapporto tra la produzione locale e una delle maggiori catene di distribuzioni russe. (mv)