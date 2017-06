Dall’e-commerce alla calzatura per bambino: Spartoo rileva il marchio GBB

Spartoo compra l’attività di calzature da bambino e Galatèe la calzetteria: così la storica holding francese Kindy, fondata nel 1863, finita in amministrazione controllata, si è salvata dal fallimento. La decisione è stata presa dal Tribunale del commercio di Beauvais che ha preferito l’offerta di Spartoo a quella del gruppo Royer e del produttore Kidshoes (marchio Little Mary). Spartoo potrà così usare GBB, una marca di scarpe per bambini acquisita da Kindy nel 2006, e la licenza di Catimini. Dei 157 dipendenti ex Kindy, 88 conserveranno il posto di lavoro: Spartoo, che acquista i laboratori Andrezé (Maine-et-Loire), conserverà 28 dei 40 dipendenti e a Moliens (Oise), 60 dei 117 dipendenti verranno conservati da Galatèe. Per Spartoo si tratta di un investimento industriale a lungo termine, così ha scritto il portale di e-commerce in un proprio comunicato nel quale viene espressa la convinzione che il potenziale e la struttura acquistata permetterà di aumentare le esportazioni in Europa e in Cina. “La nostra tabella di marcia è chiara: consolidare la nostra presenza nel settore della calzatura attraverso la costruzione di un portafoglio solido di marchi di proprietà, per il quale potremo avvalerci delle competenze e del know-how di GBB” ha detto il ceo di Spartoo, Boris Saragaglia. (mv)