Dalle pistole alle scarpe. Beretta entra in Zamberlan e punta alle scarpe da caccia (in pelle italiana)

Beretta rafforza la sua presenza nel settore della calzatura. Il gruppo lombardo, formato da 28 società e con un fatturato di oltre 660 milioni di euro nel 2015, è entrato nel capitale del calzaturificio Zamberlan di Torrebelvicino (Vicenza), specializzato in calzature tecniche, con un fatturato di oltre 10 milioni di euro generato soprattutto grazie all’export (90%). L’accordo tra le due realtà prevede il sostegno di Beretta alla Zamberlan per l’ampliamento della produzione di calzature per cacciatori, settore in cui l’azienda vicentina è già attiva, da affiancare a quello delle scarpe da montagna, fiore all’occhiello di Zamberlan. Il calzaturificio veneto è noto per l’elevata qualità della sua produzione di scarpe tecniche per la scalata, ma anche di scarponi per il trekking. Nella sede di Torrebelvicino è concentrato il 70% della produzione mentre il resto è diviso tra Asia ed Est Europa. Il pellame utilizzato per la produzione è però italiano e proviene in gran parte dalla Toscana: la tomaia dell’intera linea NW, per esempio, è realizzata con pelle di vitello toscana ingrassata, mentre la fodera è in vitellino.