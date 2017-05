Deckers: -2,4% nel primo trimestre, ma rimane l’ottimismo per il futuro

Ultimo trimestre e anno 2016/2017 negativi per Deckers, che però rimane ottimista. L’azienda statunitense che controlla i marchi Ugg, Hoka, Teva, Sanuk e Koolaburra ha chiuso il 31 marzo scorso i conti trimestrali e dell’intero esercizio 2016/2017 registrando una flessione delle vendite rispettivamente del 2,4% e del 4,5%, chiudendo l’anno fiscale a 1,8 miliardi di dollari (1,6 miliardi di euro). Il calo delle vendite ha prodotto una perdita netta di 12,7 milioni di dollari (11,4 milioni di euro), rispetto ai 34,6 milioni di dollari di utile rilevato nell’anno precedente. Numeri negativi che, però, non intaccano l’ottimismo dell’azienda. Il presidente e CEO, Dave Powers, ha dichiarato che le vendite dovrebbero arrivare a 2 miliardi di dollari entro il 2020, nonostante la previsione di stabilità o di un lieve calo dei ricavi (-2%) per il prossimo bilancio. Tra le strategie: trasferire parte della produzione cinese in altre aree più competitive e chiudere alcuni store UGG, brand le cui vendite sono scese del 4,8% nell’ultimo esercizio, con previsioni di un ulteriore calo tra l’1 e il 3%. La paventata vendita in blocco di tutti i marchi di proprietà sembra essere scongiurata, almeno per ora. (mv)