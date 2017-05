Destrutturata? No, sdrucita e strappata. Margiela provoca con la sneaker da 1.425 dollari. Web diviso: per qualcuno è “ridicola”

Se i jeans lacerati sono ormai più comuni di quelli integri, il trend dello “sdrucito e strappato” è nuovo nella scarpa. Si chiamano “ripped-up sneaker”, sono in vendita sul portale di Neiman Marcus, le ha create Maison Margiela. Rigorosamente made in Italy, sono vendute a 1.425 dollari. Nella descrizione del prodotto si legge che la sneaker dello stilista belga è “heavy distressed”, ovvero pesantemente sdrucita. Tra le caratteristiche, una doppia imbottitura sia nella linguetta che ad altezza di caviglia, con tomaia in pelle e tessuto. Margiela ha in collezione diversi prodotti che seguono il filone della destrutturazione, inclusi un paio di jeans coperti di fango (Nordstrom, 425 dollari). L’accoglienza sui social media è equamente divisa tra entusiasti e coloro i quali etichettano l’offerta come “ridicola”. Chi avrà ragione? (pt)