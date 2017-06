DrMartens accusa, Madden si difende e contrattacca: “Al brand britannico siano annullati i brevetti”

“Il disegno non può avere proprietà intellettuale”. Questa la replica di Steve Madden rispetto all’accusa di plagio intentata nei suoi confronti da Dr.Martens. Casus belli: un modello di calzatura “troppo simile” allo stivaletto 1460 del brand britannico. La denuncia è stata presentata alla corte del Northern District of California da AirWair International (sussidiaria di Dr.Martens) e ora Steve Madden ha chiesto che il caso venga respinto adducendo che gli elementi inclusi nella denuncia come forma, suola in gomma e lacci “sono generici di un prodotto funzionale e non differenziano quel modello”. Inoltre, la difesa sostiene che i consumatori non associano gli elementi distintivi del design soltanto a Dr.Martens. Steve Madden ha anche aggiunto che i brevetti che il brand inglese ha ricevuto negli ultimi anni per il design degli stivali dovrebbero essere annullati. Steve Madden è stato accusato varie altre volte di plagio da Stella McCartney, Balenciaga, Aquazzura e Skechers. (mv)