Fanga progetta l’atelier di Bologna, sogna Milano e collabora con il Politecnico di Stra. Obiettivo: il futuro della scarpa

Nel futuro ci sarà un atelier, oggi c’è un progetto con il Politecnico Calzaturiero di Stra per insegnare i trucchi del mestiere agli studenti. C’è fermento in Fanga, marchio di calzatura luxury realizzata completamente a mano, fondato dai giovani imprenditori Lorenzo Fusina e Bruno Riffeser Monti. Avviato lo showroom “in casa”, a Bologna, dove l’azienda ha sede e di cui ha sfruttato il dialetto per il proprio nome (“fanga” è infatti la scarpa usata in città), prevede l’apertura di un atelier di produzione “tra pochi mesi” spiegano i due imprenditori. Ma il sogno è alzare una saracinesca anche a Milano, entro la fine nel 2019. Lo sguardo al futuro ha però una connessione stretta con il presente. Fanga sta lavorando a un progetto con il Politecnico Calzaturiero di Stra (Venezia) per formare giovani talenti.