Gli stivali delle star americane? Open toe, cuissard e lace up. In una parola: sexy, modello Kim Kardashian

Sempre sotto ai riflettori, sexy e eccessive, le sorelle Kardashian hanno sdoganato un nuovo trend che ora spopola tra le star americane: è quello degli stivali open toe, ancor meglio se cuissard e lace up. In prima fila alle sfilate di moda, protagoniste dei red carpet negli eventi mondani, la più famosa Kim (moglie di Kanye West) insieme alle più giovani Kendall e Kylie Jenner, sono le trend setter perfette per lanciare una nuova moda. I modelli di calzatura high boots- alti fino al ginocchio, ma spesso anche fino a metà coscia- in pelle di camoscio oppure in liscio vitello, si addicono al loro stile provocante e iperfemminile, attirando l’attenzione dei fotografi e facendo proseliti nello showbiz. Gli stivali “spuntati” sono quindi diventati il must have della stagione, indossati anche nella vita di tutti i giorni (almeno dalle celebrità). (mvg)