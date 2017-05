Gli USA e la calzatura: a New York apre FFANY. 800 brand e un seminario per capire come usare i social media

Circa 800 brand e 300 aziende vanno in scena da oggi al 2 giugno a New York per il secondo dei quattro appuntamenti annuali di FFANY (Fashion Footwear Association of New York), la fiera della scarpa medio-alto destinata prevalentemente ai buyer della East Coast. In mostra le collezioni estive. 12 gli espositori all’esordio, tra cui la griffe per antonomasia dello stile classico high-end made in Usa, Allen Edmonds. La fiera apre con un seminario di stretta attualità: “Come migliorare le vendite utilizzando i social media”, argomento che chiama in causa, in particolare la scarpa best seller del momento, la sneaker. (pt)