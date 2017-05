Hi-tech sono funzionali, ma tradizionali sono belle: Vittoria Legend presente le scarpe da ciclismo in pelle

Dopo la scorpacciata tecnica, la scarpa da ciclismo torna ai lacci e alla pelle. Negli ultimi anni, nel mercato della scarpa da ciclismo hanno proliferato le innovazioni di prodotto come le suole in carbonio, le tomaie in microfibra e i rotori per le chiusure. Ora molte aziende specializzate in questo prodotto stanno ritornando ai modelli del passato, riscuotendo successo. Un esempio sono le Vittoria Legend che puntano sulla pelle. La tomaia è infatti di canguro australiano, pellame scelto per la morbidezza e leggerezza. Il pellame è stato traforato per aumentare la traspirabilità. Anche la linguetta è in pelle ed ospita un pratico elastico per serrare i lacci durante la marcia. La tradizione si coniuga all’innovazione grazie all’esclusivo sistema EFC (Ergonomic Fitting Concept) con il quale si ottiene un’ergonomia nel rispetto delle forme del corpo e alla suola in carbonio. (mv)