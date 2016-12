Jimmy Choo aumenta le vendite (soprattutto in Cina). N°21 punta tutto sull’onlin

Nel periodo di 4 mesi compreso tra il 30 giugno e il 30 ottobre, Jimmy Choo “ha saputo migliorare le vendite al dettaglio in tutte le regioni, grazie anche a nuove aperture di negozi”. Lo si legge in una nota della griffe, che segnala anche come la crescita provenga soprattutto dalla Cina. Negli stessi 4 mesi, anche le vendite su base comparabile JC risultano positive. Se Jimmy Choo va forte grazie ai negozi, c’è chi invece rilancia il suo marchio ottimizzando la vendita online. N°21 ha lanciato il suo nuovo e-store ufficiale in 95 paesi per incentivare gli acquisti dei propri clienti, calamitati anche attraverso i social network. Il portale numeroventuno.com sarà usato per veicolare le collezioni di scarpe più esclusive, come le 21 paia di sandali con l’iconico fiocco in edizione limitata (nella foto), disegnati in esclusiva per il nuovo store online. Con il sito si aprono anche le vendite della nuova collezione Resort 2017, della capsule K-Way X N°21 e una vasta gamma di calzature e accessori.