“Keanu, ma cosa ti sei messo ai piedi al Festival?”: provocazione social di Fabi. “Dovevi scegliere le nostre scarpe…

Non sono passate inosservate, in maniera negativa, le scarpe marroni con le quali l’attore canadese Keanu Reeves si è presentato l’altra sera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ospite del Festival della Canzone. Le scarpe marroni, così come la cintura, non si abbinavano al suo vestito elegante blu. Oltretutto, regola vuole che il marrone non vada mai indossato di sera. Ecco, dunque, il senso della “provocazione social” lanciata dal calzaturificio marchigiano Fabi che, sui suoi profili Facebook e Instagram, ha postato un messaggio diretto all’attore: “Scegliere un paio di scarpe per la serata è un rito, noi lo conosciamo molto bene e ti stiamo facendo un’offerta che non puoi rifiutare: cambiare la tua scelta indossando questi capolavori invece di quelle “cose” che solo uno strambo Johnny Mnemonic potrebbe avere”. Il post è integrato con una foto dell’attore sul palco di Sanremo e accanto 4 modelli di paia di scarpe che portano ognuno il nome di un film che ha interpretato: Point Break, The Devil’s Advocate, Speed e Matrix. Modelli che, secondo Fabi, avrebbero completato al meglio l’outfit sanremese dell’attore. (mv)