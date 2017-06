Narcotizzato in casa, derubato in azienda, aggredito dai malviventi: notte di terrore per il calzaturiere Marino Fabiani

Brutta avventura per l’imprenditore calzaturiero fermano Marino Fabiani, assalito da un banda di ladri che ha preso di mira prima la villa in cui risiede e poi la sua azienda. L’imprenditore è stato narcotizzato, insieme ai suoi familiari, con uno spray: la sua abitazione è stata svaligiata. Quando è rinvenuto, Fabiani è corso in azienda e si è trovato faccia a faccia con un malvivente. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino (da cui abbiamo tratto la foto), ne è nata una colluttazione. L’imprenditore è stato centrato da alcuni cacciavite e da una forma di scarpe lanciata dal ladro che poi, secondo il racconto dello stesso calzaturiere, ha avvertito i complici: questi hanno sfondato una vetrata e si sono dileguati. Le refurtiva ammonterebbe a circa 50.000 euro, tanto quanto valgono i danni procurati. Marino Fabiani ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni. (mv)