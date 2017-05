Non c’è (purtroppo) il 2 senza il 3: da Romit i ladri tentano il terzo furto. Ma (per fortuna) restano a mani vuote

Ladri in fuga a mani vuote la scorsa notte a Montegranaro (Fermo). La cosiddetta “banda dei calzaturifici” avrebbe tentato il colpo da Romit, azienda di proprietà del presidente della Sezione Calzaturieri di Confindustria Fermo, Enrico Ciccola, che lavora per griffe del calibro di Louis Vuitton e Armani. L’allarme è scattato in piena notte, quando i ladri hanno tentato di entrare da una delle finestre dello stabilimento, dopo aver saltato il cancello. In pochi minuti sono giunti sul posto gli addetti alla sicurezza e i carabinieri, ma dei delinquenti non era più nessuna traccia. I militari di Montegranaro hanno già avviato le indagini partendo dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda, già finita altre volte nel mirino dei ladri. Nell’aprile 2016, infatti, dal calzaturificio erano sparite 280 paia di scarpe per un controvalore di circa 40.000 euro. Dopo meno di un mese la Romit venne presa di mira un’altra volta e in quell’occasione furono circa 200 le scarpe sottratte, per un bottino equivalente a circa 20.000 euro.