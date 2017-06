Nuove licenze calzaturiere: Cerruti con Principe per l’uomo, Tommy Hilfiger con Elisabet per il bambino

Cerruti 1881 ha siglato un accordo di licenza anche per la produzione di scarpe da uomo con Principe, azienda di Varese, con la quale il marchio ha un rapporto pluriennale. Principe è nata nel 1955 e produce pelletteria, calzature ed accessori moda per uomo e donna e nel suo portafoglio ha anche Ungaro. L’azienda varesina realizzava le borse di Cerruti e ora si occuperà anche delle calzature. La prima collezione sarà lanciata in 45 Paesi nel gennaio 2018. I primi modelli verranno svelati nella sfilata parigina in programma il 23 giugno. Cerruti 1881 è un brand di abbigliamento maschile di proprietà della società di Hong Kong Trinity (Gruppo Li&Fung) che sta riorganizzando la propria offerta in base al piano di riposizionamento globale del brand, dallo scorso anno affidato alla direzione creativa di Jason Basmajian. Tommy Hilfiger, brand controllato dalla statunitense PVH, ha invece scelto Elisabet di Monte Urano (Fermo) per la produzione e la distribuzione della sua linea di calzature bimbo. I primi modelli saranno presentate al prossimo Pitti Bimbo in programma dal 22 al 24 giugno a Firenze poiché la licenza partirà effettivamente dalla stagione primavera-estate 2018 e interesserà i mercati di Europa, Medio Oriente e Africa. “Siamo davvero entusiasti e onorati di poter mettere a disposizione il nostro know-how per un marchio del calibro di Tommy Hilfiger, il brand ha una altissima reputazione nei mercati internazionali dove contiamo di rafforzare la nostra presenza”, dichiara in una nota ufficiale Lara Vallasciani, CEO di Elisabet. (mv)