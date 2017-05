Oltre la crisi. Il caso (di successo) del suolificio VS di Montegranaro: che investe un milione di euro nella nuova sede

Non solo crisi e aria depressa. Nel Fermano c’è anche chi investe e decide di inaugurare una nuova sede produttiva. Si configura, così, quasi come un’eccezione il fatto che il suolificio VS di Montegranaro abbia deciso di investire circa un milione di euro per rinnovare la propria struttura, inaugurata nei giorni scorsi. Fondato nel 1993 da Fabrizio Vitali, il suolificio, una tipica PMI di matrice familiare, occupa 12 dipendenti oltre alla moglie del fondatore, Orietta, e la figlia, Angelica. L’acquisto di macchinari al passo con i tempi per ampliare l’offerta di prodotti e ridurre i tempi di produzione vengono considerati alle base del successo aziendale. (mv)