A Palermo gli sciuscià sono pronti a scendere in strada: ecco le prime 12 postazioni

Si avvicina sempre di più il primo giorno di lavoro per i lustrascarpe palermitani della cooperativa Shoeshine 2.0. di Confartigianato. Nel frattempo sono state scelte le prime 12 postazioni mentre per altre tre, nelle vicinanze di piazza Verdi, occorrerà l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali. Sono stati oltre 60, tra cui diplomati e laureati, provenienti da diverse regioni d’Italia a presentarsi per un posto da sciuscià. I 15 scelti hanno effettuato un corso di formazione e ora attendono di poter lavorare. Il progetto sembra destinato a essere esteso anche a Cefalù e Monreale. La lucidatura costerà cinque euro. Ma tra i vari servizi offerti ci sarà la pulizia e i trattamenti di tutti i prodotti in pelle e camoscio (non solo calzature), la riparazione delle calzature e la consegna a domicilio. (mv)