Personalizza la tua scarpa da calcio: in pelle. Pantofola d’Oro torna a Londra con il progetto Custom Made

Dopo aver festeggiato i suoi 130 anni a Londra, con l’artista Daniel Cordas che ha personalizzato dal vivo un paio di scarpe, Pantofola d’Oro, il brand nato ad Ascoli Piceno nel 1886 torna nella capitale inglese per la terza edizione di Custom Made. Oggi e domani da Pro-Direct, alla presenza di due leggende del calcio come i fratelli Franco e Giuseppe Baresi, ogni cliente avrà la possibilità di comporre la sua versione personale della scarpa da calcio. A partire da una selezione di modelli sarà possibile scegliere ogni dettaglio: il colore, l’occhiello, i lacci, la fodera e la suola, oltre alla firma o sigla personale ricamata. L’azienda affonda le sue radici nel mondo dello sport, da cui trae costante ispirazione: il fondatore infatti, dopo aver creato delle scarpe per sé, le propose anche all’Ascoli Calcio, tracciando i primi successi del marchio grazie alla soletta in morbida pelle di vitello che sostituisce il cuoio usato normalmente dalle altre case produttrici di scarpini da calcio. Sarà poi il calciatore John Charles a dichiarare: “Questa non è una scarpa, questa è una pantofola, una pantofola d’oro”, creando involontariamente il nome che è rimasto fino ad oggi. (mc)