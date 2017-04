I primi 40 anni del Calzaturificio Isabella (Cerreto Guidi): grande festa sotto il segno del mocassino cucito a mano

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI. GUARDATEVI DAL MODO IN CUI SI PROMUOVONO. DAL MATERIALE RICAVATO DALLA VINACCIA A QUELLO CHE VIENE DALL’ANANAS, TUTTE LE PRESUNTE ALTERNATIVE ALLA CONCIA SBANDIERANO LA RETORICA VEGAN PER NASCONDERE QUEL CHE NON RIESCONO A ESSERE. MA NON POSSONO FARE A MENO DI IMITARE