Primo trimestre 2017: crescere a est e online (+30%) permette a Geox di sorridere. Sofferenza in Europa e USA

Il primo trimestre 2017 fa sorridere Geox. I ricavi consolidati dell’azienda veneta crescono dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo quota 297,9 milioni di euro. Un risultato supportato dal miglioramento delle prestazioni del canale multimarca (+6,3% per 158,4 milioni). A spingere in alto il fatturato è stato il segmento delle calzature, che nel periodo ha generato un giro d’affari pari a 267,4 milioni di euro, rappresentando il 90% del fatturato complessivo. Segue l’abbigliamento con un +4,5%. “Sono soddisfatto dei risultati ottenuti in questo inizio d’anno, che ha beneficiato in modo particolare delle ottime performance dei mercati di Russia, Est Europa e Cina e del canale e-commerce, in crescita di oltre il 30%”, ha commentato Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di Geox. I ricavi di Geox sono dunque sostanzialmente in linea col trimestre precedente toccando i 99,748 milioni, anche, se sia in Europa che nel Nord America, l’azienda ha segnato un negativo. La comunicazione del bilancio trimestrale ha fatto bene al titolo, visto che a Piazza Affari Geox oggi è entrato nel ranking dei migliori: picchi di rialzo fino al +12% e promozioni (per voce di Kepler Cheuvreux) del titolo dallo stato “buy” a quello “hold”.