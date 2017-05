Pruriti green / VF Corporation: “Basta pellicce e pelli esotiche!”. Ma quante ne ha usate?

Vi ricordate le bellissime Vans in coccodrillo? Oppure la pelliccia di visone griffata The North Face? E che dire delle giacche Lee con inserti in ermellino? Non capite di che stiamo parlando? Tranquilli, è normale: facciamo riferimento a modelli che non esistono. Che sono assenti dai cataloghi dei brand citati, così come prodotti di questo tipo non caratterizzano Timberland, Napapijri e Jansport. Marchi accomunati dall’essere tutti di proprietà del gruppo statunitense VF Corporation, che di recente ha dichiarato, con una certa solennità, di aver deciso di rinunciare a “pelliccia, angora e pelli esotiche” nell’ambito delle nuove politiche di attenzione all’animal welfare in via di adozione. Peccato che VF, che ora parla di “scelta etica”, su questi materiali prima non ci aveva mai puntato davvero.