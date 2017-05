“Rinnoviamo, rispettando il nostro passato”. I calzaturieri portoghesi voltano pagina: presidenza al 45enne Luis Onofre

Apiccaps, l’associazione dei calzaturieri portoghesi, volta pagina, lanciando una sfida epocale. Luís Onofre, 45 anni, titolare dell’omonimo calzaturificio, è il nuovo presidente e prende il posto di Fortunato Frederico, rimasto in carica per la bellezza di 18 anni. La successione non è stata così scontata, perché, per la prima volta in 42 anni di storia, Apiccaps è arrivata al rinnovo della presidenza con due candidati: Onofre, sostenuto dalla presidenza uscente, rappresentante della zona di Oliveira de Azemeis, e Sérgio Cunha, espressione del distretto di Felgeuiras. Due nomi per una “battaglia” tra due distretti calzaturieri portoghesi. Circa l’80% dei 400 membri dell’associazione ha votato a distanza e alla fine l’ha spuntata Onofre per soli 41 voti. “Questo è il momento di rinnovare l’associazione, senza compromettere il suo passato. Questo è il tempo che la calzatura portoghese diventi un punto di riferimento internazionale” ha detto il nuovo presidente. Il settore calzaturiero portoghese è composto da 1.834 imprese che impiegano più di 45.000 dipendenti e fattura ogni anno circa 2,25 miliardi di euro. (mv)